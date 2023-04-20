За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 4132,8 млн рублей, в том числе просроченная – 828,8 млн рублей, или 20,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 5585,1 млн рублей, в том числе просроченная – 1 285,3 млн рублей, или 23% от общего объема кредиторской задолженности.