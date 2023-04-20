ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В МАРТЕ ВЫРОСЛА НА 126,4 РУБЛЯ

18:03 26.04.2023 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2023 года составила 1814,2 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В феврале 2023 года средняя зарплата была 1687,8 рубля. Таким образом, в марте она выросла по сравнению с февралем на 126,4 рубля, или на 7,4%.