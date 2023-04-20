В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 171,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 93,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 54,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 76,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 57,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 48,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,2% от общего ввода по области.

В январе-марте 2023 г. введено в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 65,4 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.