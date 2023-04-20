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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:51 26.04.2023
В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1,7 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 171,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 93,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 54,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 76,2 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 57,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 48,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,2% от общего ввода по области.
В январе-марте 2023 г. введено в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 65,4 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.
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