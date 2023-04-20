Личный кабинет абитуриента БГУ начнет функционировать 1 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ресурс позволяет абитуриенту пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты централизованных экзаменов (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Электронный кабинет не заменяет подачу оригиналов документов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. Личный кабинет позволяет на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

Среди нововведений приемной кампании этого года отметим следующие моменты. Во-первых, расширена линейка специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и медалисты. В этот перечень включены: «романо-германская филология», «прикладная физика», «компьютерная физика», «радиофизика и информационные технологии» и «математика».

Во-вторых, расширен перечень педагогических специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, медалисты и по рекомендации выпускники педагогических классов. В этот перечень добавлены: «история», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «геоэкология», «химия (научно-педагогическая деятельность)».

В-третьих, выпускники образовательных программ «Национального детского технопарка» смогут без вступительных испытаний поступать на 17 специальностей БГУ.

В-четвертых, выпускники Лицея БГУ, при выполнении соответствующих требований, зачисляются в БГУ без вступительных испытаний.

В-пятых, прием на целевую подготовку в этом году будет осуществляться по итогам внутреннего вступительного испытания, проводимого с 6 по 13 июня (приема документов с 1 по 5 июня).

Напомним, в БГУ уже работает горячая телефонная линия приемной комиссии. Обратиться по всем вопросам поступления, подачи документов можно по номеру телефона 8 (017) 209-50-85 в будние дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 9.00 до 14.00 без обеда. Выходной – воскресенье. Также с данными вопросами можно обратиться в секретариат приемной комиссии БГУ по адресу: Минск, пр-т Независимости, 4, каб. 116.