ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА БГУ НАЧНЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 1 МАЯ


17:38 26.04.2023

Личный кабинет абитуриента БГУ начнет функционировать 1 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ресурс позволяет абитуриенту пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты централизованных экзаменов (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Электронный кабинет не заменяет подачу оригиналов документов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. Личный кабинет позволяет на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

Среди нововведений приемной кампании этого года отметим следующие моменты. Во-первых, расширена линейка специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и медалисты. В этот перечень включены: «романо-германская филология», «прикладная физика», «компьютерная физика», «радиофизика и информационные технологии» и «математика».

Во-вторых, расширен перечень педагогических специальностей, на которые без экзаменов будут зачисляться победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, медалисты и по рекомендации выпускники педагогических классов. В этот перечень добавлены: «история», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «геоэкология», «химия (научно-педагогическая деятельность)».

В-третьих, выпускники образовательных программ «Национального детского технопарка» смогут без вступительных испытаний поступать на 17 специальностей БГУ.

В-четвертых, выпускники Лицея БГУ, при выполнении соответствующих требований, зачисляются в БГУ без вступительных испытаний.

В-пятых, прием на целевую подготовку в этом году будет осуществляться по итогам внутреннего вступительного испытания, проводимого с 6 по 13 июня (приема документов с 1 по 5 июня).

Напомним, в БГУ уже работает горячая телефонная линия приемной комиссии. Обратиться по всем вопросам поступления, подачи документов можно по номеру телефона 8 (017) 209-50-85 в будние дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 9.00 до 14.00 без обеда. Выходной – воскресенье. Также с данными вопросами можно обратиться в секретариат приемной комиссии БГУ по адресу: Минск, пр-т Независимости, 4, каб. 116.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2023
валюта курс
EUR 3.2181
USD 2.9377
RUB 3.5996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2225 -0
USD 2.9371 -0.0006
RUB 3.5973 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте