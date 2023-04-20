Брестскими таможенниками установлено два факта незаконного перемещения из Беларуси в Россию четырех легковых автомобилей и трех квадроциклов общей стоимостью около 1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае сотрудниками правоохранительного блока Брестской таможни был остановлен грузовик Volkswagen под управлением 48-летнего гражданина Беларуси. Грузовик следовал из Бреста в Российскую Федерацию. На платформе машины перевозились легковые авто Mercedes-Benz GLS400D, Volkswagen Golf VIII и Porsche Macan T.

Во втором случае остановлен грузовой автомобиль Mercedes. Водитель, 35-летний гражданин Беларуси, также следовал из Бреста на территорию России и перевозил три квадроцикла CAN-AM и легковой микроавтобус Volkswagen Multivan.

При проверке установлено, что указанные перевозки осуществлялись без необходимых на это товаротранспортных документов.

По данным фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (транспортировка товаров в нарушение установленного законодательством порядка). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.