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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ В РОССИЮ ЛЕГКОВЫХ АВТО И КВАДРОЦИКЛОВ НА 1 МЛН РУБЛЕЙ
17:16 26.04.2023
Брестскими таможенниками установлено два факта незаконного перемещения из Беларуси в Россию четырех легковых автомобилей и трех квадроциклов общей стоимостью около 1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае сотрудниками правоохранительного блока Брестской таможни был остановлен грузовик Volkswagen под управлением 48-летнего гражданина Беларуси. Грузовик следовал из Бреста в Российскую Федерацию. На платформе машины перевозились легковые авто Mercedes-Benz GLS400D, Volkswagen Golf VIII и Porsche Macan T.
Во втором случае остановлен грузовой автомобиль Mercedes. Водитель, 35-летний гражданин Беларуси, также следовал из Бреста на территорию России и перевозил три квадроцикла CAN-AM и легковой микроавтобус Volkswagen Multivan.
При проверке установлено, что указанные перевозки осуществлялись без необходимых на это товаротранспортных документов.
По данным фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (транспортировка товаров в нарушение установленного законодательством порядка). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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