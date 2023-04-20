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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ VII КОНГРЕСС ФИЗИКОВ БЕЛАРУСИ
16:58 26.04.2023
В Национальной академии наук открылся VII конгресс физиков Беларуси, приуроченный к 110-летию академика Б.И. Степанова.
Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, на форуме с 26 по 28 апреля планируется обсудить вопросы развития физики в нашей стране, заслушать доклады ведущих ученых и провести дискуссии о повышении роли физики в жизни общества.
На конгрессе будет обсужден широкий круг вопросов в следующих направлениях: физика фундаментальных взаимодействий; лазерная физика и фотоника; физика наноструктур, твердого тела и полупроводников; физика плазмы; биофизика; физика и информатика; преподавание физики и подготовка кадров по специальности "физика".
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