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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ВЫРОСЛИ НА 28%
16:50 26.04.2023
Формирование бюджета Брестской области в январе-марте 2023 года обеспечено с участием 19 799 организаций, 34 174 индивидуальных предпринимателей и 802 327 физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет Брестской области поступило 575,8 млн рублей, что на 28% превышает аналогичный уровень 2022 года в фактических ценах.
Основной объем платежей (51,2%) бюджета области поступает от субъектов предпринимательства государственного сектора экономики. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 39,1%.
В общем объеме поступлений удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей составил 6,2%, от физических лиц – 3,4%.
В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 258,3 млн рублей, или 44,9%, по налогу на добавленную стоимость – 78,7 млн рублей, или 13,7%, налогу на недвижимость - 39,1 млн рублей, или 6,8%, налогу на прибыль – 37,3 млн рублей, или 6,5%.
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