Формирование бюджета Брестской области в январе-марте 2023 года обеспечено с участием 19 799 организаций, 34 174 индивидуальных предпринимателей и 802 327 физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет Брестской области поступило 575,8 млн рублей, что на 28% превышает аналогичный уровень 2022 года в фактических ценах.

Основной объем платежей (51,2%) бюджета области поступает от субъектов предпринимательства государственного сектора экономики. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 39,1%.

В общем объеме поступлений удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей составил 6,2%, от физических лиц – 3,4%.

В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 258,3 млн рублей, или 44,9%, по налогу на добавленную стоимость – 78,7 млн рублей, или 13,7%, налогу на недвижимость - 39,1 млн рублей, или 6,8%, налогу на прибыль – 37,3 млн рублей, или 6,5%.