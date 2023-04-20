ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» 22 апреля 2023 года поставило в Южно-Сахалинск новые автобусы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, парк перевозчика АО "Транспортная компания" пополнили 10 автобусов среднего класса МАЗ 206 и 8 МАЗ 203 большого класса. Они работают на газомоторном топливе и соответствуют классу экологичности Евро - 5.

Всего в областном центре к июню появится 100 новых ярких автобусов.

Стоит отметить, что это вторая поставка автобусов на Сахалин. За предыдущие 8 лет в регион поставлено 156 единиц техники.