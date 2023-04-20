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ЭКОНОМИКА РБ
БРАГИНСКИЙ И МОЗЫРСКИЙ РАЙОНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ
16:00 26.04.2023
Брагинский и Мозырский районы Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, близки к завершению Гомельский, Октябрьский, Хойникский районы, где посеяно более 98% плановых площадей.
Всего в регионе осталось засеять ранних яровых зерновых на площади менее 24% от плана.
Первый заместитель председателя подчеркнул, что во всех районах области начаты работы по севу кукурузы. Посеяно 20,4 тыс. га, или 7% к плану, в том числе на зерно - 15,5 тыс. га, на силос - 4,9 тыс. га.
«Выше среднеобластного уровня сев кукурузы ведется в Мозырском районе, где посеяно 23%, Наровлянском - 13%, Петриковском и Чечерском - по 11%», - уточнил Дмитрий Петрожицкий.
На 26% от плана посеяли в области лен, более чем на 70% - многолетних трав на пашне.
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