Брагинский и Мозырский районы Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, близки к завершению Гомельский, Октябрьский, Хойникский районы, где посеяно более 98% плановых площадей.

Всего в регионе осталось засеять ранних яровых зерновых на площади менее 24% от плана.

Первый заместитель председателя подчеркнул, что во всех районах области начаты работы по севу кукурузы. Посеяно 20,4 тыс. га, или 7% к плану, в том числе на зерно - 15,5 тыс. га, на силос - 4,9 тыс. га.

«Выше среднеобластного уровня сев кукурузы ведется в Мозырском районе, где посеяно 23%, Наровлянском - 13%, Петриковском и Чечерском - по 11%», - уточнил Дмитрий Петрожицкий.

На 26% от плана посеяли в области лен, более чем на 70% - многолетних трав на пашне.