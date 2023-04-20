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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ В 3,3 РАЗА
15:21 26.04.2023
Экспорт предприятий системы Министерства промышленности Беларуси в Санкт-Петербург в январе-феврале 2023 года увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, товарооборот промпредприятий Беларуси с организациями Санкт-Петербурга в январе-феврале текущего года возрос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, динамика внешней торговли в текущем году превзошла темпы двустороннего взаимодействия прошлого года: товарооборот организаций системы Минпрома с организациями Санкт-Петербурга по итогам 2022 года увеличился на 78% к уровню предыдущего года, экспорт – на 68%.
Белорусские производители принимают активное участие в реализации транспортной реформы Санкт-Петербурга (пассажирская техника), обновлении парка троллейбусов, в программе по замене устаревших лифтов, реформе системы уборки внутридомовых территорий (коммунальная техника – тракторы, погрузчики).
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