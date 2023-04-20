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ЭКОНОМИКА РБ


ПАДЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УСКОРИЛОСЬ ДО 1,8%


14:57 26.04.2023

В Брестской области розничный товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 2065,1 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,4 рубля против 16 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе-марте 2023 г. составил 1868,6 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2023 г. оптовый товарооборот составил 1 411,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93% к уровню января-марта 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2023 г. составил 102,6 млн рублей, или 112,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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