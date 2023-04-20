За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 2,2% - с 17 до 16,6 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, с 17 по 24 апреля, снизили цены 14% из них, средний размер скидки варьировался от $600 до $1000. В то же время было размещено 1,5 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Несмотря на изменения, описанные выше, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,2% и составил $1292. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1456, что на 0,4% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 4- и 3-комнатных квартир — минус 5% и 4% соответственно. Количество «однушек» и «двушек» снизилось на 1,2% в обоих случаях.

Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло в большинстве районов, существеннее всего в Октябрьском — минус 16,5%. А наибольшее увеличение предложения — во Фрунзенском (+3%).

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 4-комнатных (+1,6%).

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Октябрьском — плюс 2%. А снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло только в Первомайском (-0,1%) и Центральном (-0,3%) районах.