ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 14% ПРОДАВЦОВ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ КВАРТИР В МИНСКЕ


14:11 26.04.2023

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 2,2% - с 17 до 16,6 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, с 17 по 24 апреля, снизили цены 14% из них, средний размер скидки варьировался от $600 до $1000. В то же время было размещено 1,5 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Несмотря на изменения, описанные выше, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,2% и составил $1292. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1456, что на 0,4% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех сегментах. Наибольшее уменьшение произошло у 4- и 3-комнатных квартир — минус 5% и 4% соответственно. Количество «однушек» и «двушек» снизилось на 1,2% в обоих случаях.

Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло в большинстве районов, существеннее всего в Октябрьском — минус 16,5%. А наибольшее увеличение предложения — во Фрунзенском (+3%).

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 4-комнатных (+1,6%).

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Октябрьском — плюс 2%. А снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло только в Первомайском (-0,1%) и Центральном (-0,3%) районах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2023
валюта курс
EUR 3.2181
USD 2.9377
RUB 3.5996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2225 -0
USD 2.9371 -0.0006
RUB 3.5973 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте