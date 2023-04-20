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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 18,9%
13:45 26.04.2023
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-марте 2023 г. составил 1067,8 млн тонно-километров, или 81,1% к соответствующему периоду 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 245,6 млн пассажиро-километров, или 105,7% к январю-марту 2022 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 37,7 млн человек, или 103,9% к аналогичному периоду 2022 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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