ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 18,9%

13:45 26.04.2023 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-марте 2023 г. составил 1067,8 млн тонно-километров, или 81,1% к соответствующему периоду 2022 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 245,6 млн пассажиро-километров, или 105,7% к январю-марту 2022 г. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 37,7 млн человек, или 103,9% к аналогичному периоду 2022 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.