За январь-март 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 452,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 83,3 млн рублей, или на 22,6% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 185,9 млн рублей, или 41,1%, налога на добавленную стоимость – 92,1 млн рублей (20,4%), налога на недвижимость – 27,3 млн рублей (6,0%), налога на прибыль – 20,4 млн рублей (4,5%), акцизов – 18,4 млн рублей (4,1%).