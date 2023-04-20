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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 22,6%
13:22 26.04.2023
За январь-март 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 452,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 83,3 млн рублей, или на 22,6% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 185,9 млн рублей, или 41,1%, налога на добавленную стоимость – 92,1 млн рублей (20,4%), налога на недвижимость – 27,3 млн рублей (6,0%), налога на прибыль – 20,4 млн рублей (4,5%), акцизов – 18,4 млн рублей (4,1%).
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