ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПРОСЕЛ НА 0,5%

12:53 26.04.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-март 2023 года в текущих ценах составил 4909,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,5% меньше к уровню января-марта 2022 года.