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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПРОСЕЛ НА 0,5%
12:53 26.04.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-март 2023 года в текущих ценах составил 4909,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,5% меньше к уровню января-марта 2022 года.
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