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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 63% БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:42 26.04.2023
В январе-марте 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 63,5% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-март 2023 года внесла в бюджет 806,4 млн рублей в качестве налогов и платежей.
От организаций поступило – 754,6 млн рублей, или 93,6%.
Индивидуальные предприниматели уплатили 51,8 млн рублей, или 6,4%.
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