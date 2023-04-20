ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 63% БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:42 26.04.2023 В январе-марте 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 63,5% доходов консолидированного бюджета Минской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-март 2023 года внесла в бюджет 806,4 млн рублей в качестве налогов и платежей. От организаций поступило – 754,6 млн рублей, или 93,6%. Индивидуальные предприниматели уплатили 51,8 млн рублей, или 6,4%.