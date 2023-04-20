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ЭКОНОМИКА РБ
В ЕАБР ОЖИДАЮТ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В БЕЛАРУСИ
12:00 26.04.2023
Евразийский банк развития в ближайшие месяцы ожидает ускорения темпов экономического роста в Беларуси. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
«В Беларуси нарастает тенденция восстановления экономической активности: ВВП в I квартале 2023 г. снизился на 2,1% г/г после сокращения на 3,6% г/г за январь-февраль. Замедление спада обусловлено восстановлением объемов промышленного производства, где рост в I квартале составил 1,8% г/г после спада в январе-феврале 2023 г. на 1,8% г/г, и увеличением производства сельскохозяйственной продукции на 3% (2,9% г/г за январь-февраль). Существенно улучшилась динамика оптовой торговли: отрицательные темпы уменьшились до уровня 5,6% г/г по сравнению с падением 13,3% г/г за январь-февраль», - говорится в сообщении.
При этом аналитики ЕАБР отмечают, что сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе.
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