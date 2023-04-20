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ЭКОНОМИКА РБ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА СТАРТАП-ПРОЕКТОВ BELARUS ICT STARTUP AWARD-2023


11:46 26.04.2023

На площадке XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023» прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса стартап-проектов Belarus ICT Startup Award-2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на конкурс было подано 72 заявки. Он проводился по 2 номинациям - «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный стартап-проект».

Среди участников - представители учреждений высшего образования (БГУИР, БГМУ, БНТУ, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусской государственной академии авиации), стартап-центра БГУ, средних школ Минска и Кобрина, частных организаций.

В номинации «Лучший инновационный проект» победителями стали:

1 место - «Мобильное приложение «Tinnitus» - автор проекта Юлия Бондарчук (УО «Гродненский государственный медицинский университет»);

2 место - «Материал для регенерации костной и мягкой ткани» - автор Дмитрий Маркин (ООО «ПОЛИМЕДТЕХ»);

3 место - «Магнитномягкие композиты на основе порошков железа как высокоэффективная замена электротехнической стали» – автор Григорий Римский (НПЦ НАН Беларуси по материаловедению).

Победители в номинации «Лучший молодежный стартап-проект»:

1 место - «Фэнтезийная интерактивная новелла по географии «Хранитель стихий» - автор Илья Гульник (учащийся ГУО «Ёдковская средняя школа»);

2 место - «Bukable –платформа наставничества и обмена знаниями для студентов» - автор Андрей Штундер;

3 место - «Цифровая визитная карточка «Якард (Yacard)» - автор Ян Гулевич (ООО «ЯНОВСЕРВИСГРУПП»).

Республиканский конкурс стартап-проектов Belarus ICT Startup Award-2023 проходит ежегодно в рамках Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО». Его цель - создание условий для реализации инновационного предпринимательства и внедрения высокотехнологичных достижений в сферу экономики, содействие использования цифровых технологий и ресурсов в реальном секторе экономики в качестве эффективного инструмента социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь.

Организаторы конкурса - Государственный комитет по науке и технологиям и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы
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