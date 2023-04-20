В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1075,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 056,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 85,4 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-марте 2022 г., молока – 528,3 тыс. тонн (на 7,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 82,3 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 3%, молока произведено 522 тыс. тонн (на 7,6% больше).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 876,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 296,5 тыс. голов. Численность свиней составила 346,8 тыс. голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.