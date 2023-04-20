Сегодня в Беларуси начнут выплачивать материальную помощь ко Дню Победы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, будет выплачена в размере от 850 до 2000 рублей.

Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 26 апреля по 4 мая 2023 г.

На выплату единовременной материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено около 10 млн рублей. Получателями такой помощи станут порядка 10 тыс. человек.

Напомним, размеры материальной помощи ко Дню Победы определены постановлением правительства № 180 от 14 марта 2023 года.