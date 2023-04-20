|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕГОДНЯ В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
11:13 26.04.2023
Сегодня в Беларуси начнут выплачивать материальную помощь ко Дню Победы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, будет выплачена в размере от 850 до 2000 рублей.
Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 26 апреля по 4 мая 2023 г.
На выплату единовременной материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено около 10 млн рублей. Получателями такой помощи станут порядка 10 тыс. человек.
Напомним, размеры материальной помощи ко Дню Победы определены постановлением правительства № 180 от 14 марта 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте