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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПОДРОСЛО НА 2,7%
10:58 26.04.2023
В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 4963,1 млн рублей или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 15,2%, в обрабатывающей промышленности – на 4,4%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 10,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,8%.
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