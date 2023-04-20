В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 4963,1 млн рублей или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 15,2%, в обрабатывающей промышленности – на 4,4%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 10,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,8%.