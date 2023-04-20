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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАСПОРЯДИЛСЯ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ВСЕ ДОРОГИ БЕЛАРУСИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
10:40 26.04.2023
Лукашенко 24 апреля 2023 года на совещании по развитию Гродненской области высказал недовольство относительно ремонта и содержания местных автомобильных дорог.
По его словам, проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог, по-прежнему остаются актуальными.
"Хотя губернатор по пути докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок - районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще ситуация не радужная. Это беспокоит граждан", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию. И это касается не только и не столько Гродненской области, но и страны в целом.
"Здесь еще более-менее на Гродненщине. Но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А, поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта дешевле, чем когда-либо", - сказал Лукашенко.
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