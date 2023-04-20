В 2022 году в водоемах Брестской области организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, выловлено 2797,3 тонны рыбы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 2590,1 тонны (92,6% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 207,2 тонны (7,4%). Улов карпа составляет 59,6% от общего улова рыбы в искусственных водоёмах. За 2022 год его выловлено 1542,9 тонны. Из других видов рыбы 333,5 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 150,5 тонны – на амура, 36,2 тонны – на осетровых, 2,5 тонны – на лососевых, 2,2 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Березовского района, на долю которых приходится 60,3% областного промыслового улова рыбы.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 2 597,5 тонны рыбы. При этом населению реализовано 999,6 тонны рыбы (38,5% от общего объема продажи), подсобным производствам своей организации – 759,7 тонны (29,2%), торговым организациям – 429,4 тонны (16,5%).