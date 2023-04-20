ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «УРБАНЫ» 26 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНО ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

09:32 26.04.2023 В пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе 26 апреля возможно замедление движения транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По информации латвийской стороны, 26 апреля в автодорожном пункте пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) будут проводиться работы по замене освещения», - говорится в сообщении. Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при пересечении границы.