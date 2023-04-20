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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «УРБАНЫ» 26 АПРЕЛЯ ВОЗМОЖНО ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
09:32 26.04.2023
В пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе 26 апреля возможно замедление движения транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По информации латвийской стороны, 26 апреля в автодорожном пункте пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) будут проводиться работы по замене освещения», - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при пересечении границы.
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