За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 4,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 9,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 5,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,8% от общего объема кредиторской задолженности.