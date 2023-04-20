ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 25 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЕТ

09:02 24.04.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 25 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,28 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,38 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,60 рубля, дизельное топливо – 2,38 рубля. Это уже седьмое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 апреля.