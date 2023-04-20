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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 27 АПРЕЛЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2023 ГОДУ


18:00 21.04.2023

27 апреля на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытая трансляция семинара «Абитуриенту-2023. Об экзаменах и порядке поступления от экспертов Минобразования».

Как сообщает Национальный правовой портал, в 2022 и 2023 годах приняты акты законодательства, существенно изменяющие подходы к организации и проведению выпускных экзаменов по итогам обучения на II и III ступенях общего среднего образования, вступительной кампании в учреждения образования, аттестации учащихся.

В студии НЦПИ представители Минобразования подробно расскажут: о новациях выпускной кампании за курс базовой и средней школы, в том числе централизованного экзамена; об особенностях приемной кампании в учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования; о нюансах проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования; специального образования.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 27 апреля. Ответы – в ходе прямого эфира.
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