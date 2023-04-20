Государственным таможенным комитетом (ГТК) организован мониторинг стоимости ввозимых потребительских товаров (такая функция возложена на таможенные органы постановлением Совмина № 713 от 19 октября 2022 г.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, По результатам мониторинга таможенные органы формируют и направляют в МАРТ сведения о фактах ввоза товаров, стоимостные характеристики которых превышают верхние индикативные пределы контрактных цен. Уже установлено почти 346 тыс. таких случаев.

Кроме того, в целях охвата анализом всей совокупности потребительских товаров ГТК разработан классификатор дополнительной таможенной информации.

Классификатор позволяет дополнить 10-значный код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС товара еще 4 знаками. Сформировано почти 11 400 «монотоварных» линий 14-значного кода.

Это дает возможность в кодированном виде детализировать существенные характеристики перемещаемого товара, оказывающие непосредственное влияние на его цену.