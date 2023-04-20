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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК УСТАНОВИЛ ПОЧТИ 346 ТЫС. СЛУЧАЕВ ВВОЗА ТОВАРОВ ПО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ
17:32 21.04.2023
Государственным таможенным комитетом (ГТК) организован мониторинг стоимости ввозимых потребительских товаров (такая функция возложена на таможенные органы постановлением Совмина № 713 от 19 октября 2022 г.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, По результатам мониторинга таможенные органы формируют и направляют в МАРТ сведения о фактах ввоза товаров, стоимостные характеристики которых превышают верхние индикативные пределы контрактных цен. Уже установлено почти 346 тыс. таких случаев.
Кроме того, в целях охвата анализом всей совокупности потребительских товаров ГТК разработан классификатор дополнительной таможенной информации.
Классификатор позволяет дополнить 10-значный код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС товара еще 4 знаками. Сформировано почти 11 400 «монотоварных» линий 14-значного кода.
Это дает возможность в кодированном виде детализировать существенные характеристики перемещаемого товара, оказывающие непосредственное влияние на его цену.
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