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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
17:18 21.04.2023
В СЭЗ "Гомель-Ратон" 20 апреля в качестве резидента зарегистрирован новый субъект хозяйствования - ООО "ГОСНИП".
Как сообщает сайт СЭЗ, целью инвестиционного проекта является организация производства кабельно-проводниковой продукции.
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