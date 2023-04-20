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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛСЯ НА 5,5%
17:15 21.04.2023
В Минской области розничный товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 2749,2 млн рублей, или 94,5% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота области, в I квартале 2023 г. составил 2641 млн рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
В I квартале 2023 г. оптовый товарооборот составил 5 010,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню I квартала 2022 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 120,5 млн рублей, или 113,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
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