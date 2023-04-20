Работники Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявили незаконную деятельность ивацевичского общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческая структура реализовывала трикотажные изделия под единой торговой маркой в интернете, а также в 15 магазинах Брестской, Гродненской и Минской областей.

Полученная выручка частично скрывалась от налогообложения. Кроме того, она искусственно распределялась между ООО и подконтрольными его директору 10 индивидуальными предпринимателями.

Всего на протяжении 2020-2022 гг. от налогообложения было скрыто более 3,5 млн рублей, а сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 800 тыс. руб.

Часть этих денег направлялась на выплату работникам «серой» зарплаты. В «конверте» люди получали от 600 до 1 тыс. рублей ежемесячно. При этом с данных выплат не был уплачен в бюджет подоходный налог на сумму более 450 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере и уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в отношении директора предприятия и иных участников противоправной схемы возбуждены уголовные дела.