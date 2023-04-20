|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ УЛИЧИЛ КОММЕРЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ ПО ТОРГОВЛЕ ТРИКОТАЖНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ
16:53 21.04.2023
Работники Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявили незаконную деятельность ивацевичского общества с ограниченной ответственностью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческая структура реализовывала трикотажные изделия под единой торговой маркой в интернете, а также в 15 магазинах Брестской, Гродненской и Минской областей.
Полученная выручка частично скрывалась от налогообложения. Кроме того, она искусственно распределялась между ООО и подконтрольными его директору 10 индивидуальными предпринимателями.
Всего на протяжении 2020-2022 гг. от налогообложения было скрыто более 3,5 млн рублей, а сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 800 тыс. руб.
Часть этих денег направлялась на выплату работникам «серой» зарплаты. В «конверте» люди получали от 600 до 1 тыс. рублей ежемесячно. При этом с данных выплат не был уплачен в бюджет подоходный налог на сумму более 450 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере и уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в отношении директора предприятия и иных участников противоправной схемы возбуждены уголовные дела.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте