Средняя заполняемость здравниц Гомельской области за I квартал 2023 года составила 83,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в I квартале санаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельской области реализовали 24 707 путевок, что на 15% больше, чем в первом квартале 2022 года.

При этом из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения реализовано 10 306 путевок, юридическим лицам - 5965 путевок, физическим лицам - 8436 путевок.

Объем выручки от реализации санаторно-оздоровительных услуг вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 35,6% и составил 22,79 млн рублей.

Особое внимание здравницы области уделяют экспорту санаторно-оздоровительных услуг. Для привлечения иностранных граждан создаются максимально комфортные условия отдыха: номера повышенной комфортности, организация досуга, высококачественное питание; предлагается широкий перечень услуг: лечебных, диагностических, косметологических и прочих; на сайтах размещаются прейскуранты стоимости путевок и услуг, возможно бронирование путевок через сайт; в период снижения покупательского спроса применяется система скидок, проводятся акции.

Так, в I квартале 2023 года гражданам ближнего и дальнего зарубежья было продано 4706 путевок, выручка от реализации услуг составила 5,3 млн рублей, что на 85,6% больше, чем в I квартале 2022 года.

В 2023 году продолжена работа здравниц по развитию и совершенствованию материально-технической базы. На эти цели в первом квартале было направлено более 2 млн рублей, в том числе на создание условий безбарьерной среды для физически-ослабленных лиц 5,0 тыс. рублей.