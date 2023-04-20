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ЭКОНОМИКА РБ
ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 26 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ В БГУ
16:17 21.04.2023
Обучающий интенсив для молодых ученых стартует 26 апреля в БГУ (ул. Ленинградская, 20, ауд. 1009. Начало в 15.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на популяризацию научной деятельности и развитие публикационной активности молодежи.
Мероприятие представляет собой цикл научно-практических семинаров о процессе создания и публикации научных работ. Участниками могут стать все желающие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели БГУ.
Первое занятие будет посвящено размещению результатов исследований молодых ученых в научных изданиях. В качестве лектора выступит старший преподаватель кафедры зоологии биологического факультета БГУ Олег Синчук. Слушатели узнают об источниках финансирования исследований, проблемах оформления работ, этике научных публикаций, особенностях подбора научных журналов, работе с зарубежными изданиями и др.
Для участия в первом семинаре необходимо до 25 апреля включительно зарегистрироваться по ссылке.
Всего планируют провести три занятия. Следующая встреча намечена на начало мая. Ее посвятят антиплагиату.
Организатором мероприятия выступает Совет молодых ученых БГУ.
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