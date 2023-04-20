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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО ОТСЕЛЕННЫМ ДЕРЕВНЯМ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В НАРОВЛЯНСКОМ РАЙОНЕ
15:13 21.04.2023
Новый туристический маршрут по отселенным деревням планируют запустить в Наровлянском районе.
Его особенность в том, что он проходит по заповедной территории Наровлянского участка. Маршрут проляжет по отселенным деревням Тешково и Дерновичи. Опустевшие улицы, здания с пустыми глазницами, когда-то плодоносящие сады.
"В январе этого года в разрушенной каплице у Дерновичей нашли старинную икону "Крещение Господне". Она практически 37 лет простояла. Специалисты, оценив ее состояние, иначе как чудом такой уровень сохранности назвать не могли", - рассказал председатель Наровлянского райисполкома Владимир Антоненко.
Высота иконы почти 1,5 м.
"Чувствуется особая энергия от нее. И она сохранилась в этой каплице, которая значится с 1830 года. Неподалеку нашли уникальный источник с кристально чистой, как слеза, водой, который не замерзает даже при самых низких температурах. благоустроим подход к нему", - подчеркнул заместитель директора Наровлянского участка ПГРЭЗ Юрий Ковшун.
Каплицу планируют открыть 23 апреля.
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