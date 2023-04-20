Новый туристический маршрут по отселенным деревням планируют запустить в Наровлянском районе.

Его особенность в том, что он проходит по заповедной территории Наровлянского участка. Маршрут проляжет по отселенным деревням Тешково и Дерновичи. Опустевшие улицы, здания с пустыми глазницами, когда-то плодоносящие сады.

"В январе этого года в разрушенной каплице у Дерновичей нашли старинную икону "Крещение Господне". Она практически 37 лет простояла. Специалисты, оценив ее состояние, иначе как чудом такой уровень сохранности назвать не могли", - рассказал председатель Наровлянского райисполкома Владимир Антоненко.

Высота иконы почти 1,5 м.

"Чувствуется особая энергия от нее. И она сохранилась в этой каплице, которая значится с 1830 года. Неподалеку нашли уникальный источник с кристально чистой, как слеза, водой, который не замерзает даже при самых низких температурах. благоустроим подход к нему", - подчеркнул заместитель директора Наровлянского участка ПГРЭЗ Юрий Ковшун.

Каплицу планируют открыть 23 апреля.