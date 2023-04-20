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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН ОНЛАЙН-СЕРВИС НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ «ПРОВЕРКА ЧЕКА ПОКУПАТЕЛЕМ»
14:33 21.04.2023
В Беларуси запущен онлайн-сервис налоговых органов «Проверка чека покупателем». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по налогам и сборам.
Согласно информации, теперь после получения кассового чека можно проверить факт его передачи в систему контроля кассового оборудования в режиме онлайн.
Для необходимо перейти на сайт ch.info-center.by и воспользоваться функционалом сервиса.
Кроме того, свои предложения и замечания по работе сервиса можно оставить в специальной онлайн-форме.
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