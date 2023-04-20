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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ РУХНУЛ НА 23,6%
13:58 21.04.2023
Грузооборот в Минской области в I квартале 2023 г. составил 1005,1 млн тонно-километров, или 76,4% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в I квартале текущего года составил 314,6 млн пассажиро-километров, или 107% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 25,9 млн человек, или 101,1% к уровню I квартала 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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