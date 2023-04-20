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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИИ ИЗ ИНДИИ ПЛАНИРУЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ $600 МЛН В ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В БЕЛАРУСИ
13:32 21.04.2023
Индийские компании планируют инвестировать до $600 млн в расширение производства азотных удобрений в ОАО «Гродно Азот» для увеличения объема поставок в Индию. Об этом сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР).
«Реализация проекта будет содействовать развитию МТК «Север-Юг». Западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию», - говорится в сообщении.
Согласно оценкам ЕАБР, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием инфраструктуры МТК «Север-Юг» может увеличиться в 8-9 раз к 2030 г.
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