ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПРОСЕЛ НА 1%

13:20 21.04.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-март 2023 г. в текущих ценах составил 8636,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП просел на 1% к уровню января-марта 2022 г.