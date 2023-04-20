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ЭКОНОМИКА РБ
ОСТАВШУЮСЯ С ОСЕНИ НА ПОЛЯХ КУКУРУЗУ В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ УБИРАТЬ СЕЙЧАС
13:15 21.04.2023
В Беларуси оставшуюся на полях осеннюю кормовую кукурузу начнут убирать сейчас в качестве «эксперимента».
«Конечно, лучше убирать кукурузу вовремя, но нет ничего страшного в том, чтобы убрать оставшиеся несколько гектаров весной», - отметил вице-премьер Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.
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