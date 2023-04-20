ЭКОНОМИКА РБ

ОСТАВШУЮСЯ С ОСЕНИ НА ПОЛЯХ КУКУРУЗУ В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ УБИРАТЬ СЕЙЧАС

13:15 21.04.2023 В Беларуси оставшуюся на полях осеннюю кормовую кукурузу начнут убирать сейчас в качестве «эксперимента». «Конечно, лучше убирать кукурузу вовремя, но нет ничего страшного в том, чтобы убрать оставшиеся несколько гектаров весной», - отметил вице-премьер Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.