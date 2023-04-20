|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЛКАРТ СООБЩИЛА О РЕСТАЙЛИНГЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ
12:53 21.04.2023
Впервые за последние 10 лет платежная система Белкарт обновляет логотип и фирменный стиль, сохранив при этом идею близости бренда к своим потребителям.
«Белкарт меняется, отвечает на современные запросы рынка и подчеркивает позицию бренда, выраженную слоганом «Тебе ближе», - говорится в пресс-релизе платежной системы.
Отмечается, что логотип стал легким и динамичным.
«Традиционная композиция из восьми элементов, символизирующих цветок василька, упростилась. Торговый знак выглядит современно, появилось движение, связь деталей. Обновилось и само написание: теперь на логотипе бренда надпись подается строчными буквами. Белкарт становится еще ближе и доступнее для белорусов, рамки и границы стираются. Через цветовую гамму бренд транслирует аудитории эмоциональные атрибуты – прозрачность, свежесть, простор», - говорится в сообщении.
Обновился и торговый знак мобильного приложения Белкарт Pay. Подача стала лаконичной, появились минимализм и простота, характерные для цифрового мира.
«После рестайлинга Белкарт сохраняет свои традиции, ценности и национальный характер. Бренд остается эмоционально близким для белорусов, передает запросы каждого жителя страны. Обновленный фирменный стиль представит платежную систему в физическом, цифровом мире и медиаресурсах. Белкарт гарантирует, что в любом канале распространения бренд не утратит свою узнаваемость и свойства», - говорится в пресс-релизе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте