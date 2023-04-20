Впервые за последние 10 лет платежная система Белкарт обновляет логотип и фирменный стиль, сохранив при этом идею близости бренда к своим потребителям.

«Белкарт меняется, отвечает на современные запросы рынка и подчеркивает позицию бренда, выраженную слоганом «Тебе ближе», - говорится в пресс-релизе платежной системы.

Отмечается, что логотип стал легким и динамичным.

«Традиционная композиция из восьми элементов, символизирующих цветок василька, упростилась. Торговый знак выглядит современно, появилось движение, связь деталей. Обновилось и само написание: теперь на логотипе бренда надпись подается строчными буквами. Белкарт становится еще ближе и доступнее для белорусов, рамки и границы стираются. Через цветовую гамму бренд транслирует аудитории эмоциональные атрибуты – прозрачность, свежесть, простор», - говорится в сообщении.

Обновился и торговый знак мобильного приложения Белкарт Pay. Подача стала лаконичной, появились минимализм и простота, характерные для цифрового мира.

«После рестайлинга Белкарт сохраняет свои традиции, ценности и национальный характер. Бренд остается эмоционально близким для белорусов, передает запросы каждого жителя страны. Обновленный фирменный стиль представит платежную систему в физическом, цифровом мире и медиаресурсах. Белкарт гарантирует, что в любом канале распространения бренд не утратит свою узнаваемость и свойства», - говорится в пресс-релизе.