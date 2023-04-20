В автоцентре «ДрайвМоторс» появились льготные кредиты на подержанные автомобили любых брендов.

Первое время по ним действует ставка под 4,4% годовых, а минимальный аванс составляет 10%.

Льготный кредит можно привлечь на любой автомобиль с пробегом. Среди доступных марок – Volkswagen, Nissan, Suzuki, Skoda, Lada, Geely и Kia. Низкая ставка сохранится и при покупке более молодой иномарки в трейд-ин.

В кредит доступны сотни иномарок из автопарка «ДрайвМоторс». Многие – в возрасте до 5 лет и с пробегом менее 20 тыс. км. Все автомобили прошли сервисный центр, на некоторые еще действуют заводские гарантии.

Кредит можно взять на срок до 10 лет и погасить досрочно. Ставка в 4,4% годовых действует полгода, после чего равняется 15,41%. Минимальный аванс составляет 10%. Ежемесячный платеж на подержанный автомобиль в 35-40 тыс. рублей составит от 210 рублей при внесении половины суммы и от 350 – при оплате 10%. Кредит выдает банк, но одобряют его и в автоцентре.

«Ситуация на рынке заметно изменилась. Подержанные автомобили сейчас расходятся быстрее, чем новые иномарки в лучшие годы. При этом многие покупатели осуществляют покупки, используя кредитные средства. Чтобы сделать условия кредитования привлекательнее, мы договорились с банком о взаимных уступках и пришли к крайне низкой ставке в 4,4% годовых. Она будет действовать первые полгода – как раз тот срок, когда требуется передышка. Кому-то это позволит собрать оставшуюся сумму и погасить кредит досрочно, другим – снизить совокупные расходы», – объяснили в «ДрайвМоторс».

Дилер сейчас активно развивает направление автомобилей с небольшим пробегом. Большая их часть выставлена на крупной площадке рядом с автоцентром на пересечении Долгиновского тракта 186 и МКАД. Сервисный центр «ДрайвМоторс» тоже перестроился и обслуживает автомобили разных брендов. На многие марки, особенно Nissan, Infiniti, Suzuki и Skoda, собраны большие запасы оригинальных материалов и жидкостей.