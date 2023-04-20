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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЯТ ЕДИНЫЙ НАЛОГ И НАЛОГ НА ПРОФДОХОД


12:05 21.04.2023

В Минской области в первом квартале текущего года более 10 тысяч физических лиц являются плательщиками налога на профессиональный доход и единого налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, введение нового налогового режима увеличило количество физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность без регистрации в качестве ИП. Для сравнения: в первом квартале прошлого года единый налог уплачивало 5,6 тысячи плательщиков.

Напомним, новый налоговый режим для физических лиц, которые осуществляют деятельность самостоятельно без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, – налог на профессиональный доход введен с 1 января 2023 года.

Большинство видов деятельности, которые можно осуществлять с уплатой налога на профессиональный доход, по-прежнему, можно осуществлять и с уплатой единого налога для физических лиц и ИП. В этом году у плательщиков есть выбор в системе налогообложения, поэтому кто-то из них перешел на применение налога на профессиональный доход, кто-то продолжают применять единый налог, кто-то только начал осуществлять деятельность.
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