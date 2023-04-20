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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА LIFE:) УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 28 НОВЫХ СТАНЦИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ-МАРТ
11:59 21.04.2023
За февраль и март 2023 года сеть мобильного оператора life:) увеличилась на 28 новых станций в Минской, Гродненской, Брестской и Гомельской областях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, значительнее всего покрытие улучшено в Гродненской области, где установлено 15 станций. При этом почти половина (семь) запущены в Щучинском районе.
Новые станции, которые были запущены, работают в частотных диапазонах 1800 МГц (более высокая скорость передачи данных) и 800 МГц (стабильный сигнал на большой территории).
Качество покрытия улучшилось и за счет активации новых частот на уже работающих станциях. В частности, вместе с инфраструктурным оператором beCloud на 22 базовых станциях в Могилеве была активирована новая частота – 2600 МГц. Благодаря этому еще больше пользователей могут пользоваться интернетом на высоких скоростях даже при высокой нагрузке.
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