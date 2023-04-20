За февраль и март 2023 года сеть мобильного оператора life:) увеличилась на 28 новых станций в Минской, Гродненской, Брестской и Гомельской областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, значительнее всего покрытие улучшено в Гродненской области, где установлено 15 станций. При этом почти половина (семь) запущены в Щучинском районе.

Новые станции, которые были запущены, работают в частотных диапазонах 1800 МГц (более высокая скорость передачи данных) и 800 МГц (стабильный сигнал на большой территории).

Качество покрытия улучшилось и за счет активации новых частот на уже работающих станциях. В частности, вместе с инфраструктурным оператором beCloud на 22 базовых станциях в Могилеве была активирована новая частота – 2600 МГц. Благодаря этому еще больше пользователей могут пользоваться интернетом на высоких скоростях даже при высокой нагрузке.