За I квартал 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 9427,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.

В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 12,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,5%.