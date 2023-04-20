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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ ПОДРОСЛО НА 0,6%
11:54 21.04.2023
За I квартал 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 9427,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к уровню I квартала 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.
В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 12,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,5%.
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