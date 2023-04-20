К выходным очереди легковых авто на выезд в ЕС возросли в 5 раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Несмотря на увеличение транспортного потока в связи с большими выходными, контрольные службы ЕС продолжают оформлять транспорт с задержками. По состоянию на 10.00 наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 32% авто», - говорится в сообщении.

Также задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

Скопление большегрузов фиксируется перед 🇱🇹литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). Через данные маршруты в страны ЕС проследовало 60% фур от нормы.