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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВЫХ АВТО НА ВЫЕЗД В ЕС ВЫРОСЛИ В 5 РАЗ - ГОСОПОГРАНКОМИТЕТ
11:36 21.04.2023
К выходным очереди легковых авто на выезд в ЕС возросли в 5 раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на увеличение транспортного потока в связи с большими выходными, контрольные службы ЕС продолжают оформлять транспорт с задержками. По состоянию на 10.00 наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 32% авто», - говорится в сообщении.
Также задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
Скопление большегрузов фиксируется перед 🇱🇹литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). Через данные маршруты в страны ЕС проследовало 60% фур от нормы.
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