В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1312,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1298,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 131,8 тыс. тонн, что на 2,8% больше, чем в январе-марте 2022 г., молока – 524,1 тыс. тонн (на 4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 129,2 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 3,1%, молока произведено 520,6 тыс. тонн (на 4,1% больше).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 945,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 323,5 тыс. голов. Численность свиней составила 581,5 тыс. голов.