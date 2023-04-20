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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВЕ ВЫЯВИЛИ СХЕМУ НЕЗАКОННОЙ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ


10:59 21.04.2023

При проведении инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева проверки общества с ограниченной ответственностью выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на основании анализа и оценки в совокупности выявленных обстоятельств, а также собранных проверкой доказательств установлено искажение сведений об объектах налогообложения, подлежащих отражению в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах), путем подмены трудовых отношений с работником организации, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, хозяйственными отношениями между субъектами предпринимательской деятельности в целях избежания уплаты в бюджет подоходного налога с физических лиц.

Кроме того, в ходе проверки установлен факт получения работником указанного ООО дохода в виде приобретения жилого дома для личных целей путем привлечения денежных средств компании без уплаты подоходного налога с физических лиц, а также занижения выручки от реализации жилого дома, завышения затрат, учитываемых при налогообложении, на остаточную стоимость жилого дома, неиспользуемого в предпринимательской деятельности ООО, что повлекло завышение убытка, полученного от финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта.

На основании статьи 33 Налогового кодекса проверкой произведена корректировка налоговой базы подоходного налога с физических лиц и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. В результате предъявлены к уплате налоги и пени 34,7 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме 22,9 тыс. рублей.
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