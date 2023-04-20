За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 15%, рентабельность продаж – 11,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 14,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 12,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 16% от общего объема кредиторской задолженности.