|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ВВЕДЕНЫ В БЕЛАРУСИ
10:33 21.04.2023
Первые ограничения на посещение лесов введены в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по состоянию на утро 21 апреля они действуют в 6 районах страны: Островецком, Сморгонском, Вороновском, Лидском, Ошмянском, Ляховичском.
В ведомстве обращают внимание, что в течение дня ситуация может меняться.
Решения о введении или снятии ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные органы власти с учетом пожароопасной обстановки в лесах.
Ознакомиться с актуальной информацией можно на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте