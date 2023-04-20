Первые ограничения на посещение лесов введены в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по состоянию на утро 21 апреля они действуют в 6 районах страны: Островецком, Сморгонском, Вороновском, Лидском, Ошмянском, Ляховичском.

В ведомстве обращают внимание, что в течение дня ситуация может меняться.

Решения о введении или снятии ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные органы власти с учетом пожароопасной обстановки в лесах.

Ознакомиться с актуальной информацией можно на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов.