В январе-марте 2023 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 83,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 30,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 37% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 27,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 22,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.